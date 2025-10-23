La candidata Martínez recorrió Pto Santa Cruz junto a Fabiola Loreiro

Pto Santa Cruz-, La abogada radical que integra la lista Por Santa Cruz, visitó el puerto de Punta Quilla, el aeródromo local, dialogó con afiliados radicales y vecinos, durante su recorrida por el interior provincial.

La candidata a diputada nacional, Gisella Martínez que integra la lista Por Santa Cruz -encabezada por José Daniel Álvarez- estuvo en Puerto Santa Cruz junto a la diputada por municipio, Fabiola Loreiro, donde visitaron el Puerto de Punta Quilla y fueron recibidas por Ricardo Rodríguez, representante de la Unidad Ejecutora Portuaria de la provincia de Santa Cruz (UNEPOSC).

Durante la recorrida, conversaron sobre las obras inconclusas y proyectos que quedaron pendientes de gobiernos anteriores y cómo frente a ese abandono el Gobierno Provincial asumió el compromiso de poner en valor un recurso estratégico para nuestra provincia, impulsando acciones concretas para fortalecer la actividad portuaria en Santa Cruz.

Del mismo modo, Martínez y Loreiro estuvieron en el Aeródromo de Puerto Santa Cruz, donde fueron recibidas por el personal de Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y del propio aeródromo que se encuentra operativo y en funcionamiento para traslados, atención médica y conectividad. Durante la visita despegó un vuelo sanitario, un servicio esencial que garantiza el acceso a la salud las 24 horas del día.

Del mismo modo, la abogada radical estuvo en el Comité de la UCR Puerto Santa Cruz «Reynaldo Oroz», donde fue recibida por el presidente, Ernesto Hass, y los correligionarios Clara Celada, Maruca Fernández, Betty Pereda, Alejandro Ríos y Daniel Stafetta. En lo que fue un cálido y productivo encuentro, conversaron sobre la necesidad de seguir fortaleciendo y renovando el partido, entre otros temas de actualidad.

Por último, Martínez recorrió Puerto Santa Cruz donde tuvo la oportunidad de conocer y chacras y asociaciones, y en este sentido agradeció a a diputada Fabiola Loreiro por acompañarla en la recorrida y propiciar espacios de encuentro con los vecinos para escuchar sus necesidades y generar herramientas para dar respuesta a las demandas históricas de esa localidad.

