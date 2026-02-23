Domingo de rescate en el agua

Río Gallegos-, Un hombre se metió a la ría y lo rescataron, evitando el peor final

El hombre se metió en la costanera al agua durante la tarde de este domingo. Afortunadamente vecinos avisaron a las autoridades y pudo ser rescatado.

Aparentemente con intenciones de terminar con su vida. Aunque por el momento no hay información oficial.

El llamado a autoridades para el rescate fue de los vecinos presentes en el lugar, dieron aviso rápidamente por lo que como resulto se evito una tragedia.

Afortunadamente Prefectura y GERS de la Policía pudieron rescatarlo, y lo llevaron al Hospital local para que reciba atención médica. En el lugar se hizo presente una ambulancia para asistirlo.

Centro de Asistencia al Suicida

Horarios: de 8 a 00 hs 0800-345-1435

Fuente: Diario Nuevo Dia

