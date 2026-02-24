Control de equinos en la vía publica

Regionales-, El municipio luego de varias intervenciones dando aviso de los peligros de que, equinos estén a su suerte cerca de la ruta realizó un llamado de atención con severas multas en caso de incumplimiento.

Municipio: «Es fundamental el compromiso de todos para prevenir riesgos y cuidar tanto a los vecinos como a los animales».

La presencia de equinos sueltos en la vía pública está prohibida principalmente porque representa un grave peligro para la seguridad vial, pudiendo causar accidentes fatales. Además, protege la integridad de los propios animales, evita la suciedad en espacios urbanos y cumple con normativas de bienestar animal.

Denuncias: 2975 41-7034

Ante la presencia de equinos sueltos en la vía pública, comunícate de inmediato.

