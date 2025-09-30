Dos menores detenidos por robo en el corralón municipal

Las Heras-, Según el parte policial aportado a Periódico Las Heras, esta madrugada a las 01:30 Hs, se solicito la presencia policial en las instalaciones del corralón municipal en virtud de haberse cometido un ilícito.

Rápidamente se dirigió al lugar el móvil policial y en entrevista mantenida con el sereno del lugar adujo que dos masculinos que saltaron el paredón por calle 13 de diciembre, rompieron los cristales de vehículos que están en custodias y sustrajeron varios etéreos.

Rápidamente se inicio un rastrillaje por el lugar y en calle 13 de Diciembre, se divisa a dos masculinos caminando cargando mochila y por tal motivo se procedió a identificarlos y a que muestren las mochilas. En el interior de las mismas se encontraban etéreos con cableado dañado y un martillo.

Los policial precedieron a la aprehensión de los mismos y a ser llevados al hospital distrital, se toma conocimiento que los masculinos eran menores de edad.

Por directivas del Juzgado Interviniente se le dio intervención al area la niñez y familia para ser entrevistados y luego ser entregado a sus progenitores mediante acta estilo.

