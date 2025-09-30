5 detenidos en allanamientos en Caleta y Truncado por violento robo

Regionales-, Este lunes por la mañana se realizo cinco allanamientos en simultaneo -2 en Caleta Olivia y 3 en Pico Truncado.

De los mismos se pusieron a disposición de la justicia a cinco personas.

Luego de arduas tareas investigativas realizadas a raíz de un hecho de robo en la localidad truncadense, donde un hombre, semanas atrás, fue amenazado y agredido en la vía pública, momento en el cual le efectuaron disparos de arma de fuego sin lograr lesionarlo.

Con la intervención del Juzgado de Instrucción N°1 de Pico Truncado, a cargo del Dr. Leonardo Cimini, se llevo adelante los operativos, donde se secuestro 09 teléfonos celulares, 29 municiones, un vehículo Peugeot y vestimenta de interés para la causa.

Además, en uno de los domicilios se encontro un sector acondicionado como vivero, en el cual se encontro 14 plantas de marihuana, cannabis, dinero en efectivo, y elementos de corte y fraccionamiento.

Asimismo, en Caleta Olivia, se registro que uno de los jóvenes, de 27 años de edad, contaba con pedido de captura.

Al mismo tiempo, se incauto herramientas y una bicicleta, las cuales guardarían relación con otros hechos delictivos ocurridos en la ciudad.

En los procedimientos, coordinados por el Ministerio de Seguridad y el Departamento de Investigación del Delito Organizado Zona Norte, trabajó el Grupo de Operaciones Especiales, Infantería, Comando de Patrulla, DDI, y las comisarías locales.

