Dos sujetos rompían vehículos en la noche y policía detuvo a uno. Es menor de edad

Las Heras-, Durante este fin de semana en horas de la madrugada alrededor de las 04:38 Hs., personal policial se encontraba realizando un patrullaje, fueron notificados que en el Hotel YPF, sito en calle 13 de Diciembre y Antiguos Pobladores, se encontraban dos masculinos causando dañando en los vehículos estacionados en el lugar.

Por tal motivo al llegar al lugar el personal uniformado, los sujetos emprenden la huida, donde uno de ellos corrió con dirección hacia calle Bezunartea.

La policía lo encontró en estado alterado y agresivo, y no haciendo caso a las ordenes policiales a que se detenga, y tuvieron que reducirlo a través de un forcejeo, cayendo al suelo para luego esposarlo.

Luego de estar esposado el delincuente adujo ser menor de edad, por tal motivo se lo condujo hasta el nosocomio local, fines de ser atendido por facultativo medico de turno.

En instalaciones del hospital, fue identificado con iniciales M.E. de 16 años.

Tomó conocimiento el Magistrado Interviniente y dispuso que se de intervención al Área de niñez, y se haga entrega a un familiar del mismo, como además se realiza acta de fijación de domicilio al menor.

