Continua en terapia intensiva el sujeto que recibió una puñalada y un golpe en la cabeza

Las Heras-, El hecho ocurrió el pasado viernes por la tarde, cuando un hombre de 33 años fue interceptado por varios individuos en la calle 13 de Diciembre.

La agresión se dio en la misma zona donde tendría placas de platino por una reconstrucción craneana.

Debido a la gravedad de las lesiones sufridas, fue derivado al hospital zonal de Caleta Olivia.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Primera y de la División de Investigaciones (DDI)

Un violento hecho de sangre se registró alrededor de las 13:30 de este viernes en la localidad de Las Heras, donde un sujeto de 33 años caminaba por la calle 13 de Diciembre, frente a un local comercial, y de forma repentina fue interceptado por varios individuos.

Según trascendió, la víctima recibió una puñalada en la espalda y un fuerte golpe en la cabeza, precisamente en la zona donde tendría una reconstrucción craneana con placas de platino.

Gravemente herido, el hombre quedó tendido en la vía pública y fue asistido por personal de la ambulancia del hospital local, que lo trasladó de urgencia para su atención. Debido a la gravedad de las lesiones sufridas, fue derivado de inmediato al hospital zonal de Caleta Olivia, donde permanece bajo cuidados intensivos.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Primera y de la División de Investigaciones (DDI), que realizaron las primeras pericias y levantaron indicios para esclarecer el hecho y dar con los responsables de la agresión.

Fuentes policiales indicaron que se investigaban las circunstancias del ataque y que no se descartaba ninguna hipótesis.

(Nota: La Opinión Austral)

