Durísima respuesta de Tribuna Docente, al Ministro Camino: “Cuando Lalo se hace el lelo”

Luego de las declaraciones del titular de la cartera laboral santacruceña a Radio Nuevo Día, desde el colectivo de educadores «Tribuna Docente», salió a cruzar al funcionario.

Emitieron un duro comunicado el cual reproducimos a continuación:

«El ministro de Trabajo amenazó a los docentes de Santa Cruz por hacer paro: *Cuando Lalo se hace el lelo*»

«El Ministro de Trabajo de Santa Cruz, Teodoro «Lalo» Camino, realizó amenazantes declaraciones en relación a la medida de fuerza que está desarrollando la A.DO.SA.C., hecho que marcó el no inicio de la segunda parte Ciclo Lectivo con un paro de 48 horas».

«Lejos de mostrar algún resquicio de «imparcialidad», Camino se mostró «preocupado» por la multa millonaria que podría aplicársele al gremio y el riesgo que éste corre de perder la personería jurídica si no acata la conciliación obligatoria dictada en forma ilegal de manera «preventiva» justamente por el ministerio a su cargo».

«En su oratoria hizo referencia a la legislación que justifica su procedimiento, tratando de mostrar que él interviene de acuerdo con «la ley», mientras muchas veces el gremio se ampara en «estatutos internos», según su saber».

«Olvida el ministro que la huelga es un derecho de orden constitucional, que también es legal que un trabajador deba desempeñar su labor en condiciones dignas y con salarios dignos, hecho que no sucede en Santa Cruz donde los docentes trabajan en escuelas sin calefacción, sin agua y sin la inversión de la que tanto alardean Velázquez y sus secuaces».

Niega el ministro la situación en los establecimientos de Gobernador Gregores, Los Antiguos, 28 de Noviembre, Río Turbio e incluso su localidad, Las Heras, donde padres, alumnos y maestros han denunciado la crisis edilicia.

Olvida el ministro que a los docentes se les paga un salario de pobreza, muy lejos de la canasta básica que hoy sobrepasa cómodamente los 100 mil pesos y a años luz de los 170 mil de la canasta familiar en Santa Cruz.

Olvida el ministro que el CPE, pisotea permanentemente nuestra legislación con acuerdos y resoluciones que atentan contra nuestra tarea y nuestro régimen de licencia.

«Lalo» se hace el «lelo» y no registra ninguno de esos casos en los que no se respeta la jerarquía legal o la ley sólo es letra muerta».

«A diferencia del mono sabio que no ve, no escucha, ni habla, Camino habla por las dudas para negar todo. Pero sobre todo para infundir miedo al colectivo trabajador docente».

«Vale responderle a Camino que el Estatuto Docente no es un cuadernillo de manejo interno, sino una ley que él parece no haber leído jamás».

«Olvida el ministro que la jornada extendida es un mecanismo burdo de reforma laboral que él mismo debería estar denunciando como titular de la cartera de Trabajo, ya que modifica nuestro régimen laboral y obliga a docentes que se desempeñan en doble cargo a trabajar 10 y más horas por día, esto es, 50 o más horas por semana, lo que resulta grave y atentatorio de la Ley de Jornada de Trabajo (11.544) que nos rige y que prohíbe trabajar más de ocho horas por día o exceder las 48 semanales. Por lo que se nota además que a «Lalo», leer la legislación laboral vigente tampoco le atrae demasiado».

«Por otra parte, ¿de qué buena predisposición por parte del gobierno habla el ministro cuando la A.DO.SA.C. anunció el no inicio ANTES del receso invernal si no se nos convocaba a paritarias para dar respuesta a nuestras demandas salariales y laborales, y el gobierno primero nos citó para el 15 de agosto, después para el lunes 1 y luego para el miércoles 3 de ese mes, es decir, un mamarracho que precisamente no parece ser demostrativo de ninguna buena voluntad».

«Camino debería ejercer su función como mediador pero lo cierto es que no puede ni podría dado que él, cómo Velásquez, son funcionarios del gobierno perseguidor y ajustador de Alicia Kirchner. Y ahí no hay imparciales ni imparcialidad que valga», cierra el comunicado de Tribuna Docente Santa Cruz. (El Diario Nuevo Dia)