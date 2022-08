Provinciales-, La Usina de 240 Mw de Río Turbio nunca alcanzó ni siquiera un 50% de su funcionamiento aunque ha aumentado sus gastos de manera constante.YCRT capacitó personal a un valor superior del que la NASA paga a sus astronautas

El dato que se anuncia desde el título, resulta de comparar resoluciones de YCRT del año 2021 y 2022 en nuestro poder, donde se tramita la contratación de servicios de capacitación y asistencia técnica para ingresantes como operadores de la central térmica de Río Turbio, popularmente conocida como Usina de 240 Mw.

Tal como consta en la Resolución Nº 2022-236-APN Expediente EXPTE. No 202206-0216– S de YCRT se tramitó la contratación de “Servicio de Provisión de Mano de Obra y Capacitación Técnica del Personal Ingresante Para Mantenimiento de los Sistemas de Caldera 1 y Auxiliares de la CTRT “14 mineros”, lo cual fue solicitado mediante Nota GGE N° 51, del 25 de julio 2022, producida por la Gerencia General de Energía de YCRT.

El pedido específico apunta “Personal mínimo requerido” 32 operarios, 4 técnicos y un supervisor. En total 37 personas, para tarea de operación y mantenimiento.

Tras una introducción de rigor donde se expresa que analizada “la comparativa de ofertas de precio en el concurso de precios correspondiente”, la Subgerencia de Adjudicación consideró que la mejor oferta recibida fue de LARES DEL SUR S.A., (C.U.I.T. N° 30-71333630-7), a quien adjudica el trabajo por la suma total de $ 183.591.900,00 (Ciento ochenta y tres millones quinientos noventa y un mil novecientos pesos).

Capacitaciones caras para algo que no funciona

Como sabemos, la Usina de 240 Mw de Río Turbio y tal como se desprende de nuestros últimos informes, nunca alcanzó ni siquiera un 50% de su funcionamiento ya que en el 2015 forzaron la puesta en marcha de la turbina Nº 1, para que la “inaugurara” Cristina Fernández y a menos de 48 horas se apagó, se rompió y nunca más anduvo.

Con la vuelta del kirchnerismo al gobierno nacional, comenzaron a llover inversiones de miles de millones de pesos y hace una semana atrás se volvió a anunciar el encendido de la misma caldera. A las pocas horas (como también lo informáramos) se rompió una bomba y una serie de elementos técnicos que la dejaron fuera de servicio.

Ahora y de acuerdo a la Resolución Nº 2022-236-APN Expediente EXPTE. No 202206-0216– S de YCRT de este año 2022, no enteramos que la empresa contrató a Lares del Sur para otorgar 90 días de capacitación para 37 personas por un valor total de $ 183.591.900,00. A valor Dólar oficial BNA de $ 137,25, arroja un total de inversión en moneda estadounidense de U$U 1.337.645,9.

Ahora bien, los 37 ingresantes por un valor total de $ 183.591.900,00 da un valor total por persona (en los 90 días) de $ 4.691.943,24 a razón de $ 52.132,70 por día por cada uno de los 37. Si a este valor lo calculamos al dólar oficial (BN – $ 137,25) cotización actual, resulta un costo de 379,84 dólares por día y por persona.

Según lo publicado en el sitio Businessinsider.es, un astronauta ingresante (sueldo mínimo) en la NASA gana un haber promedio de 66.000 dólares al año, es decir unos 5.500 dólares al mes.

Quiere decir que de este monto resulta que un astronauta inicial gana diariamente 183,40 dólares.

En YCRT un ingresante que recibe capacitación para proveer mano de obra al sistema de Caldera 1 y auxiliares de la CTRT “14 Mineros” (Usina de Río Turbio), le cuesta al Estado Nacional la suma de U$S 379,84 por día, exactamente 48,5% más de lo que le cuesta a la NASA pagarle un salario a los astronautas ingresantes.

Y si esto no parece suficiente, lo podemos comparar con lo que gana el astronauta de elite de la NASA, quienes según la misma publicación los astronautas en su máxima categoría pueden llegar a ganar unos U$S 142.000,00 por año, lo cual significa un haber mensual de 11.834,00 dólares mensuales, que se traduce en U$S 394,47 por día, apenas 14,63 dólares por arriba de lo que cobra un ingresante para capacitarse en YCRT.

Pequeñas “grandes” diferencias

Para llegar a ser astronauta – describe el artículo – lo primero que se debe hacer es superar una rigurosa lista de requisitos, incluidos ser ciudadano estadounidense, poseer un título universitario en ciencia, ingeniería o matemáticas y tres años de experiencia profesional o 1.000 horas como piloto de un avión a reacción.

La persona interesada tiene que pasar entonces un proceso de selección agotador que es unas 74 veces más difícil que entrar en la Universidad de Harvard (EE. UU.). La NASA selecciona una nueva promoción de astronautas cada 2 años. En 2019, la última convocatoria, solo lo consiguieron 11 de los más de 18.000 aspirantes.

En YCRT se contrató por el mismo precio de un astronauta de elite de la NASA a la empresa Lares del Sur SA para que provea capacitación de mano de obra para el mantenimiento de la caldera Nº 1 de la usina de 24Mw.

Conocidos

Entre las empresas que figuran como favoritas de YCRT se encuentran: RAFA SA, PROCETEX SRL, KRK LATINOAMERICANA SA Y LARES DEL SUR SA; esta última ganó 8 de las 23 licitaciones, en su mayoría por “Asistencia Técnica” un término que también analizaremos en esta oportunidad, de acuerdo a nuestro informe de hace unos meses.

Lo que en términos generales/totales han cobrado estas empresas por todas las contrataciones con el Estado en la obra de la Usina de Río Turbio y en base a la documentación oficial a la que accedimos, se reparte de la siguiente forma:

LARES DEL SUR S.A $ 868.432.177,80 (8 licitaciones sin incluir la que aquí describimos)

PROSETEC SRL $ 1.560.496 113,00 (5 licitaciones)

KRK LATINOAMERICANA S.A $ 913. 979.484,00 (7 licitaciones)

RAFA SA $ 493.898.710,55 (3 licitaciones)

LARES DEL SUR SA, es una empresa inscripta en el año 2011, pero de acuerdo a los registros oficiales el 12 de noviembre de 2020, fue modificada tanto en su Directorio como en su objeto social, para hacerla intervenir en las licitaciones de YCRT, en relación con los trabajos en la Usina de 240 Mw, donde desde la asunción del nuevo gobierno nacional, proyectaron miles de millones de pesos para activar el módulo 1 del complejo generador de energía en Río Turbio.

Con este propósito y como queda expresado en los propios documentos dominales, ese día del año 2020 se hizo la designación del nuevo directorio el cual quedó integrado por Daniel Horacio Martínez, como Presidente y María Belén Martínez Guirado como Directora suplente de Lares del Sur SRL, ambos con domicilio en Comodoro Py Nº 736 Pb de Río Gallegos, cuyo mandato se extienden hasta el 30 de junio de 2023.

Y acá lo importante: en el documento consta que Lares del Sur SA, está “autorizada” a participar en concursos de precios, mientras tramitan inscripciones registrales, para participar en el “Concurso de Precios de Yacimiento Carbonífero Río Turbio” (YCRT).

Cualquiera pensaría que los concursos de precios y licitaciones que gana en YCRT, están hechas a medida, al punto que el presupuesto para dar cursos a ingresantes que trabajen en una sola de las turbinas (que no funciona) es superior al que tiene la NASA para pagar a sus astronautas de máxima categoría. (Agencia OPI Santa Cruz)