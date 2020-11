Edil Alonso “voy a tomar medidas necesarias y yo presente los papeles”

Las Heras-, En plena swsion, Alonso en su defensa comenzó diciendo que: “Me parece que era de esperar porque tengo protagonismo. Cuando soy electa los papeles en educación están presentados y presente los papeles en al industrial,.

También manifestó que: “Realice los reclamos y es un problema de provincial ya que me lo van a descontar.

La Legisladora dijo que le están abonando y no le corresponde, se lo que pasa y ya realice los reclamos y me lo van a descontar y son haberes que no los voy a usar.

Alonso también dijo que: “Voy a tomar las medidas necesarias”, y en sesión la edil pidió una copia de la denuncia.

La concejal Alonso se dirigió a la concejal Yapura y le manifestó que “Te hago responsable a vos por el plato de comida que le falte a mis hijos”.

Yapura manifestó que ahora es la justicia que tendrá que decidir y que es una suspensión no una destitución.

Montero pidió que siga Alonso en sus funciones hasta que la justicia determine la situación.

Ante estas dos opciones, la moción de suspensión ganó por 3 votos sobre 2.