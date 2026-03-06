Edil Gómez destaco la capacitación en Maquinaria Pesada

Las Heras-, El concejal Gomez manifestó que “En nuestra ciudad sabemos lo que es el esfuerzo. Tenemos gente con oficio, manos calificadas y vecinos que conocen el territorio como nadie. Pero también sabemos que hoy el panorama está difícil y que para defender nuestra mano de obra local, necesitamos estar un paso adelante.

​Dimos inicio a la capacitación en Maquinaria Pesada, una herramienta clave para que nuestros trabajadores tengan más peso a la hora de buscar una oportunidad.

Gomez continúo diciendo que; “Es gratuita y es para ustedes, porque creemos firmemente que el conocimiento es la mejor defensa que podemos darles en este contexto.”

La agenda no se detiene. También mantuve un encuentro de trabajo con Maximiliano Gómez, subgerente de Distrigas de la provincia, coordinando detalles para que se concrete esta capacitación y dar continuidad.

​Esto es el resultado de un compromiso compartido. Gracias a las gestiones que impulsamos con el diputado Javier Jara y al apoyo logístico de la Municipalidad, bajo la gestión de Antonio Carambia, estamos acercando estas políticas públicas a nuestros vecinos

Visited 37 times, 37 visit(s) today