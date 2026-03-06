Supermercados La Anónima: “Nos está costando muchísimo ser rentables”

Nacionales-, La Anónima analiza la crisis de rentabilidad del sector supermercadista y los datos oficiales muestran un escenario con indicadores comerciales débile

El gerente general de supermercados La Anónima, Nicolás Braun, se refirió al contexto económico que atraviesa el sector comercial en Argentina y explicó que las empresas enfrentan serias dificultades para sostener niveles adecuados de rentabilidad en un escenario de márgenes reducidos y consumo moderado.

Rentabilidad y comparación internacional

Braun advirtió que operar dentro de la formalidad resulta cada vez más complejo para las grandes cadenas. En ese sentido, afirmó: “Hoy a los supermercados nos está costando muchísimo ser rentables. Por eso se ha ido Walmart como se fue. Somos sobrevivientes. Aunque mucha gente no lo debe creer, hoy, como cadena de supermercados que trabaja en la formalidad, es muy difícil”.

Además, sostuvo que al comparar la situación local con otros países de la región y del mundo, los resultados son desfavorables. Indicó que los niveles de retorno en Argentina se ubican por debajo de los observados en Uruguay, Chile, Brasil y México, tanto en relación con las ventas como con la inversión realizada.

Expansión histórica de la empresa

El directivo repasó la evolución de La Anónima desde sus comienzos, cuando contaba con una estructura reducida. Con el paso de los años, la compañía amplió su red de sucursales, depósitos y unidades productivas, al mismo tiempo que incrementó su plantilla de trabajadores.

Según explicó, este crecimiento fue posible gracias a la generación sostenida de recursos que permitieron consolidar la operación en distintas regiones del país.

Ganancias como condición para invertir

En relación con la continuidad de las empresas, Braun señaló: “Todo eso lo pudimos hacer porque la compañía ganó plata. Si la empresa pierde dinero —y creo que la gente lo entiende perfectamente— las persianas se bajan. Cuando una compañía pierde plata, no alcanza ni para cambiar una silla o pintar un local. Las empresas necesitan ganar dinero para sostenerse, invertir y seguir creciendo”.

También indicó que durante gran parte de su trayectoria la firma destinó una proporción mayoritaria de sus resultados económicos a la reinversión productiva.

Relación entre empresas, sociedad y consumidores

El gerente general sostuvo que el desarrollo económico requiere que las empresas puedan operar con rentabilidad dentro de un marco de competencia. En ese sentido, afirmó: “Entonces, si queremos que al país le vaya bien, a las empresas también les tiene que ir bien. No tiene que darnos vergüenza que una compañía tenga determinada rentabilidad. Lo importante es que eso ocurra en un marco de competencia real y que no salga del bolsillo del consumidor”.

Asimismo, remarcó la necesidad de que el sector privado mantenga un vínculo más cercano con la sociedad, mostrando su actividad, sus aportes y también sus errores para recibir observaciones y mejorar su desempeño.

Resultados de la Encuesta de Tendencia de Negocios

De acuerdo con la Encuesta de Tendencia de Negocios elaborada por el Indec, el panorama de supermercados y autoservicios mayoristas presenta señales de debilidad en distintos indicadores. Solo el 8,8% de las empresas calificó su situación comercial como buena, mientras que el 66,3% la consideró normal y el 25% la definió como mala.

Para el trimestre febrero-abril de 2026, el 20% de los empresarios prevé una mejora, el 71,3% anticipa estabilidad y el 8,8% espera un deterioro. En cuanto al volumen de pedidos a proveedores, el 5% proyecta un incremento, el 67,5% no espera cambios y el 27,5% estima una caída.

Ventas, stocks y acceso al crédito

En materia de inventarios, el 12,5% de las empresas indicó que los stocks se encuentran por encima de lo habitual, el 66,3% los ubicó en niveles adecuados y el 21,3% señaló que están por debajo de lo normal.

El acceso al financiamiento aparece como otra dificultad relevante: apenas el 3,8% consideró que es fácil obtener crédito, mientras que el 63,8% lo calificó como normal y el 32,5% lo describió como difícil.

El último dato disponible del Indec mostró que las ventas en supermercados cayeron un 2,8% en noviembre en comparación con el mismo mes del año anterior, y un 3,8% frente a octubre en términos desestacionalizados. Sin embargo, en el acumulado de los primeros once meses de 2025, la facturación real resultó un 2,2% superior a la registrada en igual período de 2024.

(Fuente: Info Noticias)

