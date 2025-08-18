El ballet Folclórico Santacruceño recordó su paso por la casa en Francia del Gral San Martin

Santa Cruz-., Recordando un “DÍA HISTÓRICO PARA NUESTRO BALLET FOLKLÓRICO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ”.

Su director DSaniel Uribe manifestó que: “Muchas veces no tomamos dimensión de lo vivido, ya que apenas descendemos de un avión ya estamos encarando el próximo proyecto”.

El 17 de agosto, hace dos años, nuestros artistas santacruceños tuvieron el honor de participar en el 173º aniversario del fallecimiento de nuestro héroe nacional, el General José de San Martín, en la casa donde pasó sus últimos años de vida, en Boulogne-sur-Mer, Francia.

El homenaje se realizó junto a las autoridades, los Granaderos y con la presencia del embajador argentino en Francia, Leonardo Daniel Costantino.

Uribe finalizo dicha recordación con un ¡¡¡Viva la Patria!!!, y ¡¡¡Viva el General San Martín!!!

Visited 1 times, 1 visit(s) today