Más de 30.000 niños en la región festejaron su día junto al SIPGER

Santa Cruz-, Hubo festejos en Las Heras, Pico Truncado y Caleta Olivia, con espectáculos musicales, shows artísticos y grandes sorteos. Ya se contabilizan más de 10 años de celebración ininterrumpida de esta fiesta. “Si podemos reflejar nuestro trabajo en la sonrisa de un niño, es que vamos por el buen camino” manifestó Rafael Güenchenen, Secretario General de SIPGER.

Este domingo, con el slogan “Nuestros hijos, nuestro orgullo, nuestra energía su futuro”, las 3 localidades cabecera de la zona norte santacruceña se vistieron de fiesta, con la tradicional celebración del Día del Niño organizada por el Sindicato Petrolero, Gas Privado y Energías Renovables liderado por Rafael Güenchenen, junto a la Mutual 12 de Septiembre.

En Pico Truncado, Caleta Olivia y Las Heras, una multitud de niños presenciaron eventos que contaron con espectáculos musicales, shows artísticos y grandes sorteos, en un escenario de juegos infantiles, panchos, y todos los condimentos para una jornada más que especial. Los castillos inflables, la leche chocolatada, los panchos, las tortas fritas y las gaseosas fueron solo un complemento en un día donde la integración y la inclusión fueron protagonistas.

En total, se estima que participaron más de 30.000 niños entre las 3 localidades, integrando como ya es una costumbre no solo a los hijos de los afiliados petroleros, sino a los niños de todas las comunidades.

“Esto es un objetivo que nos planteamos desde que asumimos en la conducción de petroleros: trabajar firmemente para defender al afiliado, pero no descuidar a su familia, y tampoco a la comunidades de las que somos parte. Integrar a nuestros vecinos, con sentido de solidaridad y pertenencia. Afortunadamente, siempre tuvimos mucho apoyo y acompañamiento, así que nos pone muy contentos poder haber compartido con ellos una nueva celebración del día del niño” puntualizó Güenchenen, finalizados los festejos.

