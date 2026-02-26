El Calafate: Bomberos intervinieron principio de incendio

Regionales-, Bomberos de la División Cuartel 8va intervinieron en un principio de incendio registrado en el restaurante La Candelaria, ubicado en la intersección de las avenidas Libertador y Padre Agostini, en El Calafate. El fuego se originó en el sistema de tiraje y extractor de la parrilla. La rápida acción del personal evitó que las llamas se propagaran hacia el techo del local y el siniestro fue catalogado como accidental

Un principio de incendio generó preocupación esta mañana en pleno centro de El Calafate, cuando se registró un foco ígneo en el restaurante La Candelaria

El hecho ocurrió cerca de las 11:00 horas, en el local ubicado en la intersección de las avenidas Libertador y Padre Agostini, y motivó la rápida intervención del personal de la División Cuartel 8va de Bomberos.

Según se informó, el alerta se originó a raíz de un foco de fuego en la parte superior del tiraje y en el extractor de la parrilla del establecimiento gastronómico.

Rápida intervención y control total

Hasta el lugar se desplazó una dotación compuesta por cuatro efectivos, quienes trabajaron con una línea devanadera para sofocar las llamas.

La tarea permitió controlar y extinguir totalmente el fuego antes de que pudiera propagarse hacia el techo del edificio, lo que habría generado mayores daños estructurales.

La rápida respuesta fue clave para evitar consecuencias más graves tanto para el comercio como para los inmuebles linderos.

Fuente: Diario Nuevo Dia

