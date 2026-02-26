Peatonal verano: En simultaneo artesanos y emprendedores

Feria de Artesanos

Durante 3 días, el talento y la creatividad, los Artesanos te esperan en el Complejo “11 de Julio” – Cancha Teófilo Oviedo.

Una propuesta para recorrer, descubrir piezas únicas y acompañar el trabajo de nuestros artesanos.

Las Heras sigue generando espacios para encontrarnos.

Paseo de Emprendedores

Este fin de semana , los Emprendedores te esperan en el Anfiteatro – SUM Caudillos Federales para vivir una nueva jornada llena de talento local, productos únicos y encuentro en comunidad.

Acercate con tus amigos, con tu familia, recorré los stands y acompañá a nuestros emprendedores.

Además, seguimos con la colecta solidaria de útiles escolares. Si podés, sumá tu aporte y ayudanos a llegar a más familias.

