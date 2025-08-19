El CC-ARI y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad también con candidatos

Santa Cruz-, La Colación Cívica-ARI fue uno de los primeros partidos en confirmar que irían como tal a la elección y que el diputado provincial Pedro Muñoz sería quién encabece la lista de candidatos. Pese a que se pensaba que algún candidato de la UCR “disidente” iría en el segundo lugar, finalmente esto no ocurrió y se confirmó a Mariana Olmos, también de la CC-ARI en ese lugar y como extrapartidario, el tercer postulante es Omar Fernández, integrante del Socialismo Santacrueño y ex intendente de Pico Truncado.

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad es otro espacio que también no esperó hasta el domingo para confirmar sus candidatos fue el FIT-U. Y es la única lista que postula a una mujer en el primer lugar: Gabriela Ance, integrante del Partido Obrero. Luis Díaz de la Izquierda Socialista es quién la secunda.

(Nota: Al Sur Noticias)

Visited 1 times, 1 visit(s) today