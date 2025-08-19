Vidal felicito y acompaña a los candidatos de Provincias Unidas por Santa Cruz

Santa Cruz-, El Gobernador Vidal manifestó: “Quiero felicitar y acompañar a los candidatos y candidatas a diputados nacionales que hoy presentan los distintos sectores que integran Provincias Unidas por Santa Cruz.

La lista encabezada por José Daniel Álvarez, junto a Gisella Martínez, Juan José Ortega, Constanza Pacheco Vera, Rafael Guenchenen y Mariana Mercado, representa el esfuerzo de construir un espacio plural, federal y de unidad, con la firme decisión de defender los intereses de nuestra provincia en el Congreso de la Nación.

Confío en la capacidad de diálogo, el compromiso y la vocación de servicio de cada uno de ellos. Sé de la convicción de cada uno de ustedes y de su responsabilidad hacia el futuro de Santa Cruz.

Todo nuestro apoyo, trabajaremos codo a codo para que Santa Cruz tenga la representación que merece.

