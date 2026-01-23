El grupo Llaneros del Sur volcaron cuando viajaban a un evento solidario

Nacionales-, El grupo oriundo de Las Heras de la provincia de Santa Cruz Los Llaneros del Sur, sufrieron un accidente de tránsito en el límite entre Godoy y Villa Regina.

En dialogo con un integrante de la banda, el mismo manifestó que “no hubo personas heridas y gracias a dios solo se fueron daños materiales”.

En el mismo sentido agrego que “ Nos dirigiamos hacia la localidad de Allen donde daríamos un show a beneficio de las familias que se quedaron con lo puesto por los incendios”.

El grupo se dirigía a Allen, donde tenía previsto realizar un show solidario a beneficio de las personas que perdieron todo en los incendios de la cordillera.

Nota(Último momento Noticias)

