El Hockey Lasherense sigue participando en torneos regionales

Las Heras-, Desde el Club de Hockey, comunicaron que después de algunos años, la “Primera” volvió a la cancha.

Las jugadoras volvieron a intentar, volvieron a hacer ruido y volvieron a asistir, a las competencias.

El fin de semana pasado, la “Primera” se hizo presente en la ciudad de Caleta Olivia en el torneo «Wilson Parada», quedando afuera en la instancia zonal.

La profesora del club agradeció a las jugadoras por el sacrificio, también agradeció al Sr Julian Saúco por haberlas ayudado y al Sr Franco Maza por su apoyo y colaboración al 100%.

La encargada del club manifestó que; “Todo torneo es una nueva experiencia, es una nueva motivación, seguimos apostando al crecimiento, a sumar, principalmente en esta categoría tan competitiva”

Visited 1 times, 1 visit(s) today