El Jardín de Infantes N°59 tuvo su City Tour por la ciudad

Las Heras-, En una jornada diferente junto a los alumnos y seños del Jardín de Infantes N°59, disfrutaron de un City Tour por puntos claves de nuestra localidad.

El recorrido fue guiado por el Área de Turismo y el Museo Municipal.

Fue un recorrido de aprendizaje, donde los más pequeños pudieron conocer un poco más sobre nuestra historia y nuestros espacios más representativos.

Desde la municipalidad agradecen al Jardín N°59, que durante todo el año incluye al municipio en sus actividades, promoviendo experiencias enriquecedoras para la infancia.

