Con mas de 30 años de experiencia Clear inicia una nueva etapa en Las Heras

Las Heras-, Con mas de 30 años de experiencia brindando servicios a la industria en yacimientos convencionales y no convencionales, Clear asume un nuevo desafio: la operación del bloque de concesión. Las Heras – Cañadon Escondida, con el compromiso de lograr una operación eficiente y sustentable.

Desde hace más de tres décadas, Clear brinda servicios de operación petrolera en distintas regiones del país.

Nuestra trayectoria está marcada por la eficiencia operativa, la seguridad, el respeto por el entorno y la construcción de vínculos sólidos con las comunidades donde trabajamos.

La incorporación de Las Heras refuerza nuestra presencia en Santa Cruz Norte, una zona estratégica donde Clear ha operado históricamente y mantiene un fuerte compromiso con el desarrollo local.

