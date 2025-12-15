El Jefe de Gabinete, Álvarez, expuso el 2° Informe de Gestión 2025

Santa Cruz-, Álvarez -en representación del Poder Ejecutivo Provincial- respondió cada una de las preguntas formuladas por los diputados de los distintos bloques parlamentarios en la Legislatura Provincial.

Esta mañana, se desarrolló la 5° sesión extraordinaria en el recinto de la Cámara de Diputados de Santa Cruz, la cual contó con la presencia del Jefe de Gabinete, José Daniel Álvarez, quien expuso el 2° Informe de Gestión 2025 de la Administración Central, Organismos Centralizados y Descentralizados, y Sociedades del Estado.

Ante la presencia de ministros, autoridades, medios de comunicación y público en general, Álvarez respondió durante más de 5 horas las preguntas formuladas por los legisladores de los distintos bloques parlamentarios, en cumplimiento con lo que establece el Artículo 91° de la Constitución Provincial, en concordancia con los Artículos 35°, 36° y 39° 9) del Reglamento de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz.

A lo largo de su alocución, el Jefe de Gabinete hizo hincapié en el trabajo realizado en las diferentes áreas del Estado Provincial, principalmente en lo que respecta a la inversión, los avances, las acciones y las políticas en materia de salud, en educación y producción a lo largo de este segundo semestre, entre otros ejes prioritarios de trabajo por parte del Gobierno Provincial.

Por último, los diputados de los diferentes bloques celebraron la predisposición para despejar las dudas, el gesto de apertura, la transparencia y la importancia de continuar propiciando instancias de diálogo para fortalecer la democracia, buscar consensos y seguir trabajando para reconstruir Santa Cruz.

Visited 17 times, 15 visit(s) today