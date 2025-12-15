Gran festejo del Día del Trabajador Petrolero

Santa Cruz-, Miles de familias celebraron en Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras y Río Gallegos

En el marco de la histórica conmemoración nacional del 13 de diciembre, el Sindicato Petrolero, Gas Privado y Energías Renovables (SIPGER) que conduce el Secretario General Rafael Güenchenen, realizó un gran festejo simultáneo para sus afiliados y afiliadas en Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras y Río Gallegos, reuniendo a miles de familias en una jornada de encuentro, reconocimiento y celebración.

En cada una de las sedes, la organización llevó adelante asados populares, números artísticos y sorteos de electrodomésticos y aparatos electrónicos, coronando la celebración con el premio mayor: cuatro automóviles FIAT Cronos 0km, uno por localidad, destinados a reconocer el acompañamiento y el esfuerzo cotidiano de quienes sostienen la actividad hidrocarburífera en toda la provincia.

La jornada se vivió con un fuerte espíritu de unidad, pertenencia y orgullo por la historia petrolera, reafirmando el compromiso del SIPGER con el bienestar de sus trabajadores y trabajadoras, y con el valor de celebrar en comunidad una fecha que representa identidad y futuro para Santa Cruz.

Ganadores del 0 km por localidad

Caleta Olivia: Julio de Souza (Empresa DLS)

Río Gallegos: Jaime Antolín Gutiérrez Jiménez (Empresa Venoil)

Pico Truncado: Franco Anabalón (Empresa JMB)

Las Heras: Matías Exequiel Morales (Empresa FLUG S.A.)

Desde la comisión directiva del sindicato se destacó el enorme acompañamiento en las cuatro localidades y se valoró el trabajo de cada equipo que hizo posible una celebración a la altura de la Familia Petrolera: con organización y un mensaje claro de unidad.

