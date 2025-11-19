El quincho de SIPGER a un paso de ser el punto de encuentro de la comunidad

Las Heras-, Con más de 230 m² de salón, cocina equipada, 16 baños y capacidad para más de 200 personas, el nuevo espacio del camping petrolero se suma al plan de infraestructura de SIPGER y la Mutual 12 de Septiembre para fortalecer el tejido social en la zona norte de Santa Cruz.

Se trata de un espacio moderno, calefaccionado y funcional, diseñado para la realización de eventos, capacitaciones, jornadas formativas y reuniones familiares, sumando infraestructura de calidad al complejo deportivo del camping petrolero. De esta manera, SIPGER continúa consolidando un predio que no solo acompaña la actividad deportiva, sino que también refuerza la integración y el bienestar de las familias trabajadoras.

El nuevo quincho del Polideportivo de SIPGER en Las Heras entra en su tramo final de obra y se perfila como uno de los principales espacios de encuentro social y comunitario de la zona norte de Santa Cruz. El flamante edificio contará con un salón de usos múltiples de 230 m², una cocina totalmente equipada de 42 m² y 16 baños distribuidos en sectores masculino y femenino, pensado para albergar cómodamente a más de 200 personas.

La iniciativa se enmarca en el plan de infraestructura que impulsa el Sindicato del Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables (SIPGER) junto a la Mutual 12 de Septiembre, con el objetivo de fortalecer el tejido social y ofrecer mejores servicios a trabajadores y vecinos de Las Heras y localidades cercanas.

El secretario general de SIPGER, Rafael Güenchenen, junto al secretario adjunto Nallib Rivera, vienen supervisando de manera permanente el avance de la obra y destacaron que este quincho será un nuevo punto de encuentro para la comunidad de Las Heras, complementando el desarrollo del polideportivo más grande de la región.

