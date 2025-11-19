30 Años de Historia de la Esc.de Danzas Nuevo Sol Santacruceño

Las Heras-, Durante el fin de semana se vivió una jornada especial en nuestra localidad.

Un encuentro donde la tradición, la danza y las costumbres estuvieron presentes, celebrando los 30 años de historia de la Escuela de Danzas Nuevo Sol Santacruceño.

Desde la escuela agradecen a todas las personas que estuvieron presentes, a quienes viajaron para acompañar este aniversario y demostrar que la tradición se vive en Las Heras.

Desde el Municipio Felicitan a la Escuela por este gran encuentro y por estas tres décadas de trayectoria en nuestra comunidad.

Que sigan apostando a la danza, y a nuestras costumbres. ¡Por muchos años más!. #IntendenciaAntonioCarambia

