Elecciones 2025. Asi fueron los resultados en Las Heras

Las Heras-, Con el 100% de las mesas escrutadas, los resultados oficiales confirman que La Libertad Avanza se impuso en nuestra localidad con un 34,77% de los votos, posicionándose como la fuerza más elegida por los vecinos en estas elecciones. En segundo lugar quedó Fuerza Santacruceña, con un 30,84%, mientras que el tercer puesto fue para Por Santa Cruz, que alcanzó el 22,17% de los sufragios.

La jornada electoral se desarrolló con normalidad y buena participación, reflejando el interés de la comunidad en definir el rumbo político de la ciudad y de la provincia. Los números finales marcan un nuevo escenario en el mapa local, donde las fuerzas políticas comienzan a evaluar sus desempeños y estrategias de cara al futuro.

Desde La Libertad Avanza, celebraron el respaldo obtenido en las urnas, interpretando el resultado como una señal de apoyo al cambio y a la renovación política. Por su parte, los referentes de Fuerza Santacruceña destacaron el crecimiento sostenido del espacio y afirmaron que continuarán trabajando para fortalecer su presencia territorial. En tanto, Por Santa Cruz buscará reposicionarse y analizar los factores que influyeron en su desempeño electoral.

De aquí en adelante, será clave observar cómo cada partido capitaliza este resultado y qué estrategias adoptará para mantener o recuperar terreno de cara a los próximos compromisos electorales.

(Fuente: Redacción Noticias)

