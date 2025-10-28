Elecciones 2025. Asi fueron los resultados en Santa Cruz

Santa Cruz-, El frente que lidera el mandatario santacruceño quedó tercero y él atribuyó el resultado a la polarización entre el peronismo y La Libertad Avanza. Aseguró que el armado de Provincias Unidas “recién empieza” y reconoció la posibilidad de cambios en su gobierno

Claudio Vidal reconoció la derrota y anunció la posibilidad de cambios en su gabinete para afrontar el nuevo escenario político.

Resultados por agrupaciones políticas, Votos obtenidos y porcentaje

FUERZA SANTACRUCEÑA tiene 2 bancas, 53.215 votos, un 32,10 % de los votos.

LA LIBERTAD AVANZA tiene 1 bancas, 52.487 votos, un 31,66 % de los votos.

POR SANTA CRUZ tiene 0 bancas, 25.646 votos, un 15,47 % de los votos.

PRO – PROPUESTA REPUBLICANA tiene 0 bancas, 12.839 votos, un 7,74 % de los votos.

FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES – UNIDAD tiene 0 bancas, 8.071 votos, un 4,86 % de los votos.

COALICIÓN CÍVICA – ARI tiene 0 bancas, 5.903 votos, un 3,56 % de los votos.

PROYECTO ALTERNATIVO tiene 0 bancas, 5.510 votos, un 3,32 % de los votos.

MOVIMIENTO AL SOCIALISMO 2.078 votos 1,25 %

La provincia de Santa Cruz presentó una disputa entre el kirchnerismo y La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre, en el que la fuerza política que lidera el gobernador Claudio Vidal quedó relegada a un tercer lugar. En ese marco, el mandatario provincial afirmó que la polarización que se presentó en el plano nacional fue determinante, aunque reconoció la victoria de sus oponentes y admitió la posibilidad de realizar cambios en su gabinete.

“Hay que ser respetuoso, hay que seguir trabajando. Yo felicito a los ganadores. A seguir laburando. Nosotros no somos personas que están acostumbrados a bajar los brazos”, introdujo Vidal, quien felicitó a Juan Carlos Molina, candidato de Fuerza Santacruceña y ganador de la contienda, y a Jairo Guzmán, postulante de La Libertad Avanza que se ubicó en segundo lugar.

Consultado por la prensa local la noche de los comicios, Claudio Vidal insistió en que la derrota en Santa Cruz fue parte de una tendencia regional más amplia para Provincias Unidas, que en la Patagonia no consiguió ningún escaño y tuvo dificultades en posicionarse ante el electorado.

Según el propio mandatario, “siempre es necesario oxigenar las instituciones, los distintos sectores. Es una cuestión lógica, es algo que vamos a terminar de definir en el día de mañana”, indicó Vidal en alusión a la posibilidad de introducir cambios en su gobierno. Avanzada la jornada post electoral, los medios locales daban cuenta de que el mandatario avanzaría en un recambio en el Poder Ejecutivo.

Vidal agradeció a los militantes y funcionarios “que acompañan” y reconoció que, pese a los esfuerzos realizados en campaña, la realidad política nacional terminó condicionando el voto. “En un momento tan delicado es muy difícil salir a golpear las puertas. Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance. No alcanzó. Hay mucha rivalidad entre los dos polos opuestos políticos a nivel país y eso se traduce muchas veces en voto. Hay que seguir trabajando. Yo sigo convencido de que la posibilidad de que la provincia salga adelante es a través de la producción, el desarrollo y el empleo”, afirmó el gobernador, reiterando su llamado a enfocarse en lo económico y en generar trabajo. Anticipó además una próxima reunión con intendentes y comisionados de Fomento de su espacio electoral para analizar el futuro próximo de la fuerza en la provincia. (Fuente: Infobae y Propias)

