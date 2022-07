Elorrieta: Con esto los diputados del FdT demuestran que son cómplices de saqueo educativo a nuestros hijos

Provinciales-, El legislador de Las Heras participó virtualmente de la fallida interpelación a la presidenta del CPE, quien no concurrió al recinto legislativo sabiendo que los diputados oficialistas no darían el quórum necesario para que responda por la educación en Santa Cruz.

“Acá hubo una orden clara, la gobernadora y el vicegobernador, bajaron la disposición de no dar el quórum y, los diputados, encabezados por el jefe de la barra, Matías Mazù, se escondieron en la falda de Alicia” afirmó el diputado del partido SER, Hernán Elorrieta.

“Ayer leíamos un texto, sin firmas, ni autores que los medios propagaron, en donde vuelven a criticar a Macri, nadie mejor que los trabajadores sabemos de los males que dejó ese gobierno. Pero la falta de gas, es ahora y no de 4 años, los problemas edilicios marcan una falta de mantenimiento de años. La problemática del agua en las escuelas tampoco es por Macri, y no soy defensor de ex presidente. La falta de docentes y los, mal organizados, concursos de cargos, no lo hace Macri, es un problema de Velázquez y su equipo”

Este texto tenía un párrafo sobre el presupuesto nacional no aprobado a finales del año pasado, el legislador Elorrieta recordó que “aun así el presupuesto provincial lo aprobamos, en una gran mentira lo de los fondos. La nación, sin presupuesto, gira los fondos del incentivo, sin presupuesto gira el dinero para las escuelas técnicas y, aun sin presupuesto, va a pagar esta hora complementaria que quieren poner a funcionar. Fondos reciben todos los meses”.

Por último, el diputado del partido SER enfatizó “como será que sabia que no iba a tener quorum la sesión (por Velázquez), que ni siquiera se presentó en Cámara de Diputados. Este tipo de impunidad, a la que esta acostumbrada, es la que les da un gobierno nefasto y unos diputados cómplices”.