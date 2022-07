Para Villegas, la Patagonia ni siquiera debería estar incluida en la segmentación

Provinciales-, Subas en el gas y la luz: «Quienes vivimos en la Patagonia no deberíamos estar ni siquiera incluidos en la segmentación de tarifas»

Así lo manifestó Rita Villegas, magíster en administración y dirigente sindical y política. «No es lo mismo una tarifa consumiendo gas en pleno invierno que hacerlo en otras regiones del país», dijo a radio Nuevo Día, y reclamó que la Gobernadora y los legisladores de todos los partidos deberían estar a la cabeza del reclamo.

Durante esta jornada, Ria Villegas habló con Radio Nuevo Día 100.9 sobre las tarifas energéticas y la segmentación que se está realizando en todo el país. Villegas es conocida por su militancia sindical en la CONADU Histórica y en la UCR de Santa Cruz. Además es magíster en administración de reconocida trayectoria en la UNPA.

«Distintas leyes reconocen que tenemos zona desfavorable y siempre ha sido un derecho ciertos subsidios. No es que nos van a sacar el subsidios de energía, pero lo que va a pasar con respecto al tema del gas es que vamos a tener un incremento porque el precio de nuestra factura está relacionado al punto de ingreso al sistema», señaló.

«Lo que no están diciendo es que forzosamente nos vamos a tener que inscribir en la segmentación. Nos están equiparando con el resto del país. Cuando se toma el nivel de ingreso, un funcionario sentado en Buenos Aires redactando un decreto

define la canasta básica de la Patagonia», señaló y dijo que eso es arbitrario, porque el costo de vida en Patagonia es mucho más caro..

«Nuestros ingresos no son los mismos que en el resto de las regiones, esto genera desigualdad. Lo que no debería hacerse es segmentar en la región patagónica. No es lo mismo una tarifa consumiendo gas en pleno invierno que hacerlo en otras regiones del país

«Incluso si esto no se ajusta con inflación, esto puede llegar a afectar a familias que incluso sus hijos pueden haber empezado a trabajar», manifestó y dijo que una familia que supere lso ingreso determinados y no tenga subsidio va a terminar pagando un costo similar al de otras regiones.

«Lo que estoy planteando es que al estar en Patagonia no deberíamos haber ni siquiera estar incluidos en este decreto. No tenemos que aceptar desde Santa Cruz que nuestra canasta es un 22% más que lo que se establece a nivel nacional cuando sabemos que no es así», dijo.

«Lo que debería tal vez hacerse, sobre todo en gas, porque lo usamos incluso en verano y primavera, estas facturas se van a triplicar. Lo que está faltando

es información. Queda claro que no se va a a perder entre el 30 y el 50% de subsidio por zona pero hay un tarifazo encubierto porque si no te inscribes vamos a entrar en

la general y vamos a sufrir aumentos», manifestó.

Señaló que los Diputados Patagónicos, en conjunto, deberían hacer alguna presentación, como se realizó en la época de Mauricio Macri, en la que se iba a sacar beneficios de zona a los trabajadores. «Esto también termina afectando ciertos

derechos por vivir en la zona patagónica», señaló. y agregó: «No son las mismas condiciones de vida que tenemos en Santa Cruz, con -17° bajo cero, que lo que podría pasar en otras partes de Argentina».

Por otro lado señaló que hay una incongruencia cuando hay beneficios impositivos por el impuesto a las ganancias pero no se va aplicar la misma escala en las tarifas energéticas

«La propia gobernadora y los legisladores deberían estar a la cabeza de esto. Quienes vivimos en la Patagonia no deberíamos estar incorporados», manifestó y dijo que hay poca información sobre el tema. (El Diario Nuevo Dia)