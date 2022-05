Elorrieta “la presidenta del Consejo Provincial de Educación tiene que renunciar”.

Provinciales-, 3ra. Sesión ordinaria- El diputado por el municipio de Las Heras, Hernán Elorrieta, sostuvo que “ya es insostenible el accionar los funcionarios del CPE, vemos todos los días como suspenden las clases en las escuelas por falta de mantenimiento, malas inversiones, malas decisiones y hasta por negociados entre los funcionarios a cargo”.

En la sesión de la jornada de ayer el diputado lasherense presentó un proyecto para que desde el Consejo de Educación respondan sobre el mantenimiento y obras en escuelas de la ciudad que representa. La complicidad de los diputados oficialistas terminó enviando el proyecto al archivo. “De esta forma quedo demostrado que este gobierno es una máquina de hacer pobres. No les interesa que se eduquen nuestros hijos”.

“Los padres se comunican con nosotros por la situación en las escuelas, hay diputados del oficialismo que te dan la razón afuera del recinto y a la hora de votar responden a los funcionarios. No por miedo sino por complicidad” y agregó “la verdad que es una vergüenza que esta funcionaria siga estando al frente de educación, tuvo años para tener las escuelas en condiciones, un desastre están peor que antes. Hoy tenemos dos escuelas sin clases por falta de calefacción, en otra, que tuvieron casi que evacuar a los chicos medios intoxicados por la pérdida de gas”.

El diputado enfatizó que hay padres que van a iniciar una junta de firmas y a movilizarse en cada ciudad de la provincia. Pidiendo cambios en el consejo provincial de educación y que la gobernadora entienda que es necesario no solo un cambio de nombres sino también de formas de trabajo.

El legislador explicó que en la sesión puso a consideración la problemática de la escuela especial N.º 6. “Lamentablemente hace un mes que no tienen en condiciones mecánicas el transporte que usan diariamente, hay chicos que no están yendo a la escuela porque no tienen la posibilidad de ser llevados. Planteamos la donación del repuesto y no se autorizó y, los directivos tienen miedo a sanciones. Lo bueno es que finalmente el repuesto apareció y será reparada la unidad”.

El legislador también explicó que presento otro proyecto para que el gobierno vuelva a “entregar la Copa de leche y el pan” para los alumnos y también lo enviaron a archivo. “Estamos en un momento muy crítico, en la provincia tenemos un 47% de gente que está bajo de la línea de la pobreza, acá no se puede vivir de esa manera y lamentablemente lo peor de todo es que el pueblo se acostumbra a vivir mal”.

Por último, el legislador del partido SER se solidarizó con las docentes y supervisoras que han sido sancionadas, que son perseguidas por los directivos y funcionarios del CPE. “Siempre vamos a estar del lado de las/os trabajadores, queremos que se revean las sanciones y apelamos a la libertad, responsabilidad de cada uno” concluyó Hernán Elorrieta.