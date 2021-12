En Comodoro Rivadavia a partir del 1 de Enero regirá el pase sanitario

Regionales-, La subsecretaria de Salud de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, Gabriela Simunovic, se refirió a la adhesión del pase sanitario. “El pase sanitario será solicitado en boliches bailables y en espacios con eventos de gran magnitud como los que tuvimos hace algunas semanas en Comodoro de más de 1.000 personas”, sostuvo.

En este sentido, señaló que “tuvimos un número de casos significativos comparado con semanas anteriores. Veníamos con tres o cuatro y pasamos a once 11, claramente es por la apertura de las actividades, pero no tiene tanto que ver con eso, sino que estamos todos un poco más relajados y ya no estamos respetando el distanciamiento y el uso del barbijo”.

“Estos dos años han hecho que estemos bastante cansados y que tengamos una gran población de vacunados hace que se haya movido tanto el índice de contagios como el índice de gravedad de la enfermedad”, dijo en diálogo con FM La Petrolera 89.3 MHz.

Asimismo, aclaró que “hemos perdido un poco la responsabilidad individual del cuidado personal, dónde salen los que si nos cuidamos, cuidamos al otro”.

“Nosotros como Municipio adherimos al pase sanitario. A partir de Enero comenzará a regir en nuestra localidad tal cual lo dice el la resolución del Ministerio de Salud de la Provincia”, indicó.

En este marco, recordó: “el pase sanitario será solicitado en boliches bailables y en espacios con eventos de gran magnitud como los que tuvimos hace algunas semanas en Comodoro de más de 1.000 personas”.

“Esto se tiene que ser de esta manera para poder cuidarnos un poquito más y que no haya un incremento de casos con esta nueva variante Ómicron”, expresó.

Finalmente, Simunovic concluyó que “hay que reforzar un poquito las medidas, volver al distanciamiento, evitar el tema de los besos y los abrazos al que hemos vuelto todos, qué es hermoso pero también tenemos que pensar en qué nos tenemos que cuidar para evitar los contagios”. (El Comodorense)