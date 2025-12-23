En control policial, huyeron, chocaron, abandonaron el auto y escaparon

Rio Gallegos-, Durante la madrugada de hoy martes, un operativo policial derivó en una persecución por la Ruta Nacional Nº 3 y calles internas de la ciudad. Un vehículo que evadió un control fue hallado abandonado tras sufrir daños, mientras que sus ocupantes lograron huir a pie.

Cerca de las 00.45 de hoy martes, personal policial que realizaba tareas de prevención y patrullaje tomó conocimiento, vía radial, de que un vehículo circulaba por la Ruta Nacional Nº 3 en dirección a la avenida San Martín, presuntamente dándose a la fuga tras un intento de control preventivo.

Ante esta situación, los efectivos se dirigieron al lugar y lograron visualizar un automóvil de color blanco, el cual circulaba a alta velocidad, realizando maniobras peligrosas y sobrepasando a otros vehículos. El rodado continuó su marcha por distintas arterias de la ciudad, lo que dio inicio a un seguimiento controlado.

Choque, abandono del vehículo y huida a pie

Durante la persecución, el vehículo giró por una calle lateral y fue perdido de vista de manera momentánea. Minutos después, volvió a ser localizado, esta vez detenido en la intersección de dos calles del sector, presentando daños visibles en las cubiertas del lateral izquierdo, tanto delantera como trasera, lo que hace presumir que habría impactado contra el cordón cuneta.

En ese momento, una vecina del lugar indicó que dos hombres descendieron rápidamente del rodado tras la colisión y emprendieron la huida a pie por una de las calles del barrio, perdiéndose de vista. Inmediatamente se desplegó un rastrillaje por la zona, aunque el resultado fue negativo.

Sospechas, intervención de áreas especiales e investigación

Sin embargo, otros efectivos informaron que, instantes antes, el mismo vehículo había sido interceptado en un control preventivo. Durante esa intervención, al solicitar la documentación al conductor, se habrían percibido ruidos de animales provenientes del baúl. Al pedirle que exhibiera el contenido, el rodado se dio a la fuga de manera repentina.

Ante la presunción de un posible delito vinculado al ámbito rural, se dio intervención a personal especializado, que quedó a cargo del procedimiento y de las diligencias procesales correspondientes. El vehículo fue secuestrado y se recepcionaron testimonios en el marco de la causa, mientras continúa la investigación para dar con los ocupantes que se dieron a la fuga.

