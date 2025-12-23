Hospital prepara capacitación en comunicación en Lengua de Señas

Las Heras-, Con la consigna «Comunicación sin Barreras» el hospital distrital presento un proyecto para realizar una importante capacitación con lengua de Señas Argentina.

𝗟𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗽𝘂𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗮𝗽𝘂𝗻𝘁𝗮 𝗮 𝗳𝗼𝗿𝘁𝗮𝗹𝗲𝗰𝗲𝗿 𝘂𝗻𝗮 𝗮𝘁𝗲𝗻𝗰𝗶ó𝗻 𝗱𝗲 𝘀𝗮𝗹𝘂𝗱 𝗺á𝘀 𝗶𝗻𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝘃𝗮, 𝗮𝗰𝗰𝗲𝘀𝗶𝗯𝗹𝗲 𝘆 𝗵𝘂𝗺𝗮𝗻𝗮 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝘁𝗼𝗱𝗮 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗱𝗮𝗱.

El Director Médico Asociado del Hospital Distrital Las Heras, Dr. Guillermo Ghisolfo, junto al Jefe del Departamento de Enfermería, Lic. Julio Méndez, mantuvieron una reunión de trabajo con Cintia Quiroga, Intérprete de Lengua de Señas Argentina (LSA), con el objetivo de conformar una mesa de trabajo para avanzar en capacitaciones en Lengua de Señas destinadas al personal de salud.

El encuentro se dio en el marco del proyecto “Comunicación sin Barreras: Lengua de Señas para el Personal de Salud”, de autoría del Lic. Julio Méndez, una iniciativa que busca reducir las barreras comunicacionales que enfrentan las personas sordas o con discapacidad auditiva dentro del ámbito hospitalario, promoviendo una atención más empática, segura e inclusiva.

La propuesta está dirigida a todo el personal del hospital —médicos, enfermeros/as, administrativos, técnicos y personal de apoyo— e incluye formación en cultura sorda, fundamentos de la Lengua de Señas y su aplicación en contextos sanitarios, con instancias prácticas de simulación en situaciones reales de atención.

Este trabajo articulado, que contará con el acompañamiento de la Municipalidad de Las Heras, reafirma el compromiso del Hospital Distrital Las Heras con la accesibilidad, el derecho a la comunicación y la construcción de un sistema de salud pública sin barreras.

