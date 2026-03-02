En control policial recuperan moto robada

Las Heras-, EN UN CONTROL PREVENTIVO DE POLICIA CAMINERA SECUESTRARON DOS MOTOS POR FALTA DE DOCUMENTACION.

UNA RESULTO SER HURTADA DE UN DOMICILIO

El pasado viernes 27 de febrero cerca de las 09 hs, el jefe de departamento zona norte de policía caminera, de la Policía de Santa Cruz, había montado un operativo de identificación vehicular en la circunvalación de la ruta provincial Nº 43 frente a un reconocido comercio local.

Dos jóvenes iban circulando en dos motos sin cascos, se procedió a que detengan la marcha, resultando uno de ellos menor de edad y otro joven de 18 años.

El joven de 18 años lo hacía a bordo de una moto Yamaha color azul, modelo FZ 16, DOM. 159-KLJ, que al requerirle documentación no poseía, mientras tanto el menor de edad circulaba a bordo de una moto marca mundial color negra, 110 cm (sin chapa patente), no portando documentación habilitante. Por tal motivo se procedió a convocar al personal de tránsito municipal que labro las actas correspondientes y retuvo las motos trasladándola al corralón municipal a disposición del Juzgado de Falta local.

✳️ EL HURTO

En horas de la tarde una mujer se acercó a División Comisaria Segunda a realizar una denuncia que al arribar a su domicilio noto que autor o autores ignorados, habían sustraído de su vivienda una moto Yamaha color azul dominio 159 KLJ, ante el cruzamiento de datos se le informo que la moto en horas de la mañana había sido secuestrada por personal de tránsito municipal por encontrarse circulando sin la correspondiente documentación, por tal motivo y ante el desconocimiento de la propietaria de la moto de la persona que circulaba en la moto tomo intervención el Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N.º 1 de Las Heras que dispuso que el masculino de 18 años fije domicilio y quede supeditado a la cuasa que se investiga por hurto de automotor.

