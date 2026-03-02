Intentaba plantar un árbol y brotó petróleo

Regionales-, Un vecino de Km 5 en Comodoro Rivadavia encontró petróleo al cavar un pozo para plantar un árbol en el patio de su casa, en la zona norte de la ciudad. El hecho ocurrió en una vivienda sobre la calle Ferrocarriles Argentinos, donde al superar el metro de profundidad comenzó a emerger un líquido oscuro sin detenerse.

El episodio reaviva el debate sobre la presencia de restos de actividad hidrocarburífera en sectores urbanos históricamente vinculados a la explotación petrolera.

Lo que comenzó como una tarea doméstica terminó en una escena digna de película. Un vecino de Km 5 intentaba cavar un pozo para plantar un arbolito en el patio trasero de su vivienda cuando, tras retirar varias piedras, comenzó a brotar petróleo desde el suelo.

El hecho ocurrió en una casa ubicada sobre la calle Ferrocarriles Argentinos, a una cuadra del único semáforo del barrio. Según relató el propietario, al alcanzar aproximadamente un metro diez de profundidad el líquido oscuro empezó a emerger sin detenerse.

«Estábamos haciendo un pozo para plantar un árbol. No paraban de salir piedras y en un momento empezó a salir petróleo. En casa ya nos había pasado otras veces cuando hacemos pozos, pero esta vez no paraba de salir», explicó el vecino.

Una situación naturalizada en la zona

El protagonista señaló que en ese sector de la zona norte este tipo de episodios no resultan del todo extraños, debido a la fuerte impronta petrolera del barrio. En Km 5 funcionó tiempo atrás un campamento vinculado a la actividad hidrocarburífera.

«Lo hemos tomado como algo normal y por eso no nos comunicamos con nadie. Inclusive ahora está saliendo como un caño; dejamos de cavar porque se nos agotaron las fuerzas, pero si sigo, seguirá saliendo», aseguró.

Sus declaraciones reflejan cómo la presencia de restos de actividad petrolera forma parte del paisaje cotidiano para muchos vecinos del sector.

El debate por el pasado hidrocarburífero

El hallazgo vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre los vestigios de la explotación petrolera en áreas urbanas. Km 5 es una zona históricamente ligada al desarrollo de la industria hidrocarburífera en la ciudad, y aún hoy persisten señales de esa etapa.

Si bien en este caso no hubo intervención oficial ni denuncia formal, el episodio expone la convivencia entre viviendas particulares y un subsuelo marcado por décadas de actividad extractiva. Una postal que, lejos de ser excepcional, parece formar parte de la identidad del barrio.

