En el brindis se destaco el compromiso el esfuerzo y respeto al servicio

Las Heras-, Hoy compartimos nuestro brindis de fin de año, un encuentro sencillo pero profundamente significativo, donde pudimos hacer una pausa para mirar el camino recorrido. Fue un momento para valorar el progreso alcanzado a pesar de las adversidades, el compañerismo que nos sostiene día a día y la vocación de servicio que guía cada tarea que realizamos en beneficio de la comunidad.

Durante el encuentro, el Director Médico Asociado, Dr. Guillermo Ghisolfo, tomó la palabra en representación de la Dirección del Hospital Distrital Las Heras, agradeciendo a todo el personal por la predisposición, el compromiso y el acompañamiento constante. Sus palabras, cargadas de emoción, reflejaron el reconocimiento a un equipo que no baja los brazos y sigue adelante con responsabilidad y humanidad.

Queremos agradecer especialmente a quienes colaboraron para que este brindis pudiera realizarse:

● 𝗔𝘀𝗼𝗰. 𝗖𝗼𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝗱𝗼𝗿𝗮 𝗡𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗼 𝗛𝗼𝘀𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹

● 𝗘𝘀𝘁𝗮𝗰𝗶ó𝗻 𝗱𝗲 𝗦𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗶𝗼 𝗘𝗹 𝗦𝗼𝗹𝗶𝘁𝗮𝗿𝗶𝗼

● 𝗛𝗲𝗿𝗻á𝗻 𝗖𝗮𝗿𝗰𝗮𝗺𝗼

● 𝗟𝗶𝗰. 𝗝𝘂𝗹𝗶𝗼 𝗠𝗲𝗻𝗱𝗲𝘇

Gracias a todos por ser parte. Cerramos el año reafirmando nuestro compromiso de seguir trabajando juntos, con esfuerzo, respeto y vocación de servicio. #AreaDeComunicacion

