Licenciadas lasherenses participaron de importante congreso nacional

Las Heras-, Las licenciadas Mariana Rosendo y Evangelina Colchi participaron del 40° Congreso Argentino de Instrumentadores Quirúrgicos, realizado en Buenos Aires, en representación de nuestro hospital.

El encuentro reunió a profesionales de todo el país para el intercambio de experiencias, actualización y formación en el ámbito de la instrumentación quirúrgica.

Desde la direccion felicitan a ambas por su participación y compromiso con la formación profesional.

#AreaDeComunicacion

Visited 11 times, 11 visit(s) today