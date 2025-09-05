En la ciudad se continúa apostando a la formación y al crecimiento.

Las Heras-, Desde la municipalidad anuncian que se llevó adelante la Capacitación del Programa de Deportes y Deporte Unificado de Olimpiadas Especiales Argentina, destinada a profesionales de la educación vinculados o con interés en discapacidad.

La jornada contó con la disertación de Claudio Jerez, de Olimpiadas Especiales Argentina, y fue un espacio enriquecedor que fortalece el compromiso del municipio con la inclusión y el deporte.

Actividades como estas son clave para seguir construyendo una comunidad más justa y con igualdad de oportunidades.

#IntendenciaAntonioCarambia

