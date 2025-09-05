Alumnos participaron de una charla informativa sobre la Boleta Única de Papel

Santa Cruz-, La instancia de formación cívica sobre el nuevo sistema de votación que rige en Santa Cruz estuvo a cargo de la abogada Gisella Martínez, del área de Asesoría Letrada de la Cámara de Diputados.

Este mediodía, un grupo de 82 alumnos del 5° año de secundario del Colegio Salesiano “Nuestra Señora de Luján” visitaron la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz, donde participaron de una charla informativa sobre el nuevo sistema de votación con Boleta Única de Papel por parte de la abogada Gisella Martínez, quien forma parte del cuerpo letrado de la Legislatura Provincial.

La delegación de estudiantes de las orientaciones Comunicaciones, Economía y Ciencias Naturales a cargo de las docentes Paula Echeverry y Sofía Maldonado, fueron recibidos en el recinto por el Secretario General de la Cámara, Diego Castro, y la Prosecretaria, Belén Fernández. En esa instancia de formación cívica, los jóvenes pudieron realizar preguntas, evacuar dudas e interiorizarse sobre el derecho ciudadano de poder elegir a nuestros representantes. Asimismo, simularon una sesión legislativa para conocer el funcionamiento de la Cámara y el rol que cumplen los diputados como representantes del pueblo.

Vale destacar que la actividad contó con la presencia de autoridades de la Cámara, trabajadores de las áreas de Protocolo, Biblioteca y la diputada Adriana Nieto, en la que pudieron compartir una jornada enriquecedora acerca del valor de la democracia, la historia y la participación ciudadana.

