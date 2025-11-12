Encontraron cocaina y balanzas a uno de los detenidos en allanamiento por agresión

Las Heras-, Según el parte oficial policial, en día de ayer al rededor de las 17:16 Hs., la División Comisaria Segunda local, dependiente de la Superintendencia de Seguridad, conforme lo ordenado por el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° Uno local a cargo del Dr. Eduardo QUEIN -Juez- , efectuó la detención de dos personas de sexo masculino, en orden al delito de amenazas calificadas hacia un funcionario público de esta ciudad, como así conforme orden escrita librada por mismo magistrado se procedió al secuestro y requisa vehicular de la unidad automotriz de uno de los detenidos.

Como resultados obtenidos, se procedió al secuestro y requisa de un automóvil marca Chevrolet, modelo Vectra, del cual surgió la incautación de una riñonera, encontrada en el interior del mismo, la cual guarda relación a la presente.

Asimismo, se procedió al secuestro de dos teléfonos celulares.

En otro orden, en forma conjunta con el personal de la División de Investigaciones local, Fuerzas Especiales Zona Norte, Sección Guardia de Infantería de la localidad de Pico Truncado y Caleta Olivia se efectivizaron tres órdenes de allanamiento arrojando resultados positivos.

Como resultados obtenidos, se procedió al secuestro de: 6,3 gramos de cocaína y -02-balanzas de precisión dándose inmediata intervención al Fiscal Federal.

Conforme directivas emanadas del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° Uno local, dispuso que los causantes continúen detenidos.

