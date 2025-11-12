Asistencia por motociclista en la Ruta

Pto Santa Cruz-, La División Cuartel 7, del Departamento Zona III BROS acudió a un llamado por un accidente de tránsito en la Ruta Nacional N° 3, km 2454.

La intervención se centró en la asistencia preventiva en el lugar del siniestro:

Acción: Se inspeccionó la motocicleta por precaución, verificando la posible pérdida de fluidos o fallas eléctricas, minimizando riesgos secundarios.

Coordinación: Al arribar la dotación, el motociclista ya había sido asistido y trasladado por personal del Hospital de Puerto Santa Cruz.

¡Trabajo coordinado y preventivo con las autoridades locales! Personal y material sin novedad al regreso.

(Bomberos Superintendencia)

