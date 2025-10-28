Enojo y malestar cuando encontró en el padrón a su padre fallecido

Las Heras-, Una mujer se enojó al ver en el padrón el nombre de su padre fallecido

Ocurrió en la Escuela 53 Julia del Carmen Gómez, de Las Heras. La votante se mostró molesta al encontrar el nombre de su padre, fallecido el año pasado. Desde la delegación escolar informaron el caso a la Junta Electoral.

La situación derivó en un momento de enojo y malestar, según relató a La Opinión Austral la delegada del establecimiento, Alejandra Mesa, quien intervino para contener a la mujer y explicarle el procedimiento.

Un hecho inusual se registró este domingo en la Escuela N° 53 Julia del Carmen Gómez, de la localidad de Las Heras, durante el desarrollo de los comicios legislativos.

Una vecina, al acercarse a la mesa donde debía emitir su voto, se sorprendió al ver que el nombre de su padre —fallecido en 2024— aún figuraba en el padrón electoral.

“Ella se sintió muy molesta porque su papá murió el año pasado. Le expliqué que a veces los padrones no se actualizan a tiempo, y que corresponde informar el caso a la Junta Electoral. Es entendible su reacción, porque fue una pérdida reciente”, expresó Mesa.

La delegada confirmó que el incidente fue notificado oficialmente a la Junta Electoral, tal como lo establece el protocolo en casos donde se detectan inconsistencias en los registros.

“Estos errores son poco frecuentes, pero suceden. También hay personas que cambiaron de provincia y siguen apareciendo en los padrones locales”, explicó.

El episodio reabrió la discusión sobre la necesidad de revisar y depurar periódicamente los padrones electorales, especialmente ante fallecimientos recientes o cambios de domicilio.

En este sentido, Mesa consideró que “sería importante fortalecer los mecanismos de actualización y cruce de datos con el Registro Civil”, para evitar que los familiares revivan situaciones dolorosas durante la votación.

Más allá del hecho puntual, la jornada electoral transcurrió con normalidad en la Escuela 53, donde hasta el mediodía había votado cerca del 20% del padrón total, equivalente a unos 600 electores. (Nota: La Opinión Austral)

