Tras los resultados, el gobernador pidió la renuncia de todo su gabinete

Santa Cruz-, Un día después de las elecciones legislativas 2025, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, solicitó la renuncia de todos los integrantes de su gabinete. La decisión se conoció este lunes y generó fuerte impacto en la Casa de Gobierno, luego de que los resultados en las urnas fueran muy por debajo de las expectativas oficiales.

Se conoció el primer coletazo pos elecionario, y fue en el Gobierno provincial. El gobernador Claudio Vidal le pidió la renuncia a su gabinete. Según pudo saber TiempoSur, el mandatario provincial le solicitó a su equipo de ministros poner su renuncia a disposición, con el objetivo de realizar una evaluación profunda tras el revés electoral. La medida fue interpretada como una señal de autocrítica y de posible reestructuración dentro del Ejecutivo santacruceño.

•Los comicios legislativos dejaron un escenario adverso para el oficialismo provincial, lo que exacerbó los ánimos puertas adentro del gobierno. Ahora Vidal analizará quiénes continuarán en sus cargos y quiénes no durante los dos años restantes de su gestión.

•Esta decisión busca “reordenar el rumbo” y “fortalecer el equipo” de cara a la segunda mitad del mandato.

(Tiempo Sur)

Visited 15 times, 11 visit(s) today