Exitoso torneo Patagónico de Vóley

Las Heras-, El pasado 6 y 7 de septiembre, el Gimnasio Municipal “6 de Octubre” fue sede de dos jornadas llenas de deporte y encuentro.

De este torneo se conto con la presencia de equipos invitados de Caleta Olivia, Puerto San Julián, Sarmiento y Río Mayo, que junto a nuestros representantes locales nos regalaron partidos increíbles.

Desde la organizacion agradecen a todos los equipos por ser parte de este torneo y dejar lo mejor en la cancha.

¡Los esperamos el próximo! #IntendenciaAntonioCarambia

