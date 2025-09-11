Municipio trabaja en barios barrios y avenidas

Las Heras-, Desde la Municipalidad, anunciaron que se sigue avanzando con las obras y el cuidado de nuestros espacios públicos:

De tal manera el area de obras Públicas está finalizando la calle Las Frecias y continúa con la terminación de la calle Los Cipreses en el barrio Calafate.

Tambien se realizaron trabajos de pintura en la avenida Ramos Mejía.

Por el lado del area de Ambiente se encuentra trabajando en la Av. Argentina, en el barrio Las Américas, en la calle Ministro Calderón y en diferentes puntos de la localidad, para mantener la ciudad más limpia.

