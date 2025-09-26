Extraordinaria secreta. Diputados aprobaron a los nuevos vocales del TSJ

Santa Cruz-, Con la presencia de la totalidad de los diputados, finalmente se avanzó en la conformación del máximo órgano judicial en Santa Cruz, en cumplimiento con lo estipulado en el Reglamento Interno y la Constitución Provincial.

Tal como lo establece el Artículo N° 32 del Reglamento Interno de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz y en cumplimento con el Artículo N° 119 de la Constitución Provincial, en la cual se establecen las atribuciones y deberes del Gobernador como Jefe de la Administración Provincial, entre ellas, “proponer a la Cámara en terna, por orden alfabético y en pliego abierto a los miembros del Tribunal Superior de Justicia, la que designará en sesión y votación secreta el que ha de ser nombrado”, esta mañana en la Legislatura Provincial los diputados llevaron adelante la selección de magistrados para completar el TSJ.

En ese sentido fueron seleccionados por mayoría, los abogados José Antonio González Nora y Sergio Edgardo Acevedo. Por otro lado, una de las ternas regresó a la comisión de Asuntos Constitucionales para continuar siendo analizada en profundidad, mientras la otra retornó al Poder Ejecutivo Provincial por no cumplimentar con los requisitos establecidos por la ley.

De esta forma, se avanza en la mejora integral del sistema judicial de Santa Cruz, garantizando transparencia, celeridad e imparcialidad en su accionar a favor de los santacruceños, como parte de uno de los compromisos asumidos en campaña por el gobernador, Claudio Vidal, y todo el equipo de gestión.

