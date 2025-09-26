En Comodoro la calle San Martín se está «Muriendo”..

Comodoro Rivadavia-, “La calle San Martín se está convirtiendo en una calle común”, explicó Roque Paravatti.

El propietario del local de comidas STOP, Roque Paravatti, se refirió a la crisis comercial que atraviesa Comodoro Rivadavia. “La gente está dejando de venir al centro”, aseveró.

En este sentido, señaló que “la calle San Martín dejó de ser la calle que era”.

“Los despidos en el petróleo afectaron mucho el movimiento de gente en el centro”, dijo en diálogo con FM La Petrolera 89.3 MHz.

Asimismo, aclaró que “la calle San Martín se está convirtiendo en una calle común. La gente está dejando de venir al centro”.

“Lamentablemente esta calle se está muriendo. A todos los comerciantes que pagamos alquiler, se nos hace cada vez más difícil afrontar los costos”, indicó.

Finalmente, Paravatti concluyó que “va a ser muy difícil revertir esta situación, por lo menos en el mediano plazo”.

