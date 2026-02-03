Fueron por una moto y se encontraron con plantas de cannabis sativa

Las Heras-, Según el parte policial de la comisaria primera, el pasado 28 de enero y conforme a la Orden de Allanamiento 08/2026, procedente del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nº 01 Local, en orden al delito de “Atentado y Resistencia a la Autoridad”, se procedió a allanar un inmueble de esta ciudad en el barrio Don Bosco, a los fines de proceder al secuestro de -01- motovehículo.-

Lo solicitado tiene a su origen a raíz de Denuncia Judicial radicada por personal de División de Tránsito dependiente del municipio local, raíz de un hecho que subsistiera en horas de la tarde, cuando se llevaba a cabo un control sobre un motovehículo. arrojando resultados positivos, y procediéndose al secuestro del mismo, quedando al resguardo de la Dependencia Policial.

Conforme a la misma orden de allanamiento se procedió a la aprehensión del poseedor del motovehículo, quien resulta ser el morador de la vivienda en cuestión, además al momento de la diligencia se observó que en el interior del inmueble había plantas con características concordantes a cannabis sativa.

En consecuencia, el personal de Investigaciones local, efectuaron test orientativo, tratándose de -10- masetas con plantas de cannabis sativa, asimismo se halló -5- frascos con cogollos, dándose intervención a Fiscalía Federal con asiento en la ciudad de Caleta Olivia, quien dispuso secuestro de los elementos y realizar el acta de imputación del morador en cuestión.

En este operativo se contó con la colaboración de División Comisaria Primera y DDI local.-

Este medio pudo averiguar que el allanamiento se llevó adelante en una vivienda del barrio Don Bosco por calle Güemes y el masculino detenido es un joven de 20 años de edad.

