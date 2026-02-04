Búsqueda de trabajo “Mecánico, Electricista y Administrativo”

Santa Cruz-, Empresa de servicios con operaciones en Santa Cruz, se encuentra realizando una búsqueda laboral de gran relevancia, con el objetivo de conformar un equipo de trabajo local para los siguientes puestos:
– Mecánicos – Electricistas – Administrativo de mantenimiento
Para más información sobre cada puesto, requisitos y condiciones, ver flyer correspondiente (Abajo de la nota).
Requisito excluyente para todas las posiciones: residir en la provincia de Santa Cruz (presentar documentación respaldatoria).
Enviar CV actualizado indicando puesto de interés a:
